LECCO – Avere un buon prodotto o essere in una via frequentata da chi fa shopping può non bastare a fronte di una competizione sempre più serrata e imprevedibile, con competitor agguerriti e modalità on e offline fuori dagli schemi “classici”. Ecco perché migliorare la propria comunicazione commerciale e le proprie tecniche di vendita diventa fondamentale per fare la differenza aumentando così clienti e business.

Confcommercio Lecco e Cat Unione Lecco Srl, società di formazione e consulenza dell’associazione di piazza Garibaldi, hanno organizzato un corso, rimborsato al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo, per aiutare ad affinare l’arte della negoziazione e migliorare le proprie proposte commerciali.

Le lezioni, 16 ore complessive, verranno tenute da un coach e consulente esperto che affronterà nelle quattro giornate previste (il mercoledì dalle ore 14 alle ore 18; 3-10-24-31 ottobre) alcuni punti centrali puntando in primis sulla comunicazione commerciale (gli stili e le strutture comunicative, la comunicazione per orientare le scelte del cliente, autorevolezza nella vendita, fiducia e credibilità) e sulla segmentazione dei clienti e sulla analisi dei loro stili di acquisto.

Verrà poi posta attenzione alla vendita, affrontando sia le strategie da mettere in atto (stili del venditore, la presentazione del prodotto, stimolazione sensoriale ed emotiva, la comunicazione persuasiva) che il sistema da adottare (programmazione delle azioni di vendita; miglioramento del valore della vendita – up e cross selling; la soddisfazione e la fedeltà del cliente). Infine sono previste vere e proprie esercitazioni (analisi casi – preparazione e fasi di vendita, role play – posizioni, interessi, necessità, bisogni, vincoli e opportunità nella vendita, esercitazioni in team). Le iscrizioni vanno effettuate entro martedì 25 settembre.

Per ulteriori informazioni contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it; tel. 0341/356911.