LECCO – In questo periodo storico sia i cittadini che le imprese devono essere consapevoli delle minacce che le nuove tecnologie possono comportare. E l’attualità purtroppo è piena di casi e di racconti che destano legittima preoccupazione.

Ecco quindi che Confcommercio Lecco e la sua società di servizi Cat Unione Srl hanno deciso di organizzare un breve corso per illustrare, con un linguaggio semplice, i pericoli derivanti da Internet, da un uso incauto del computer o più in generale dagli strumenti tipici dell’automazione per ufficio (stampanti, scanner, ecc…) e le possibili misure o precauzioni per contrastarli con efficacia.

Il corso si svolgerà mercoledì 18 aprile dalle ore 14 alle ore 18 e sarà tenuto dall’ingegner Paolo Cupola, consulente privacy di Confcommercio Lecco. Le iscrizioni si raccolgono entro il 10 aprile.

Il programma sarà il seguente; i pericoli della rete: virus, ransomware, spoofing, phising, hacking e attacchi DDoS; cenni di ingegneria sociale e furti d’identità; il rischio dei social network; la sicurezza informatica: riservatezza, integrità e disponibilità dei dati; principali misure e cautele; gli strumenti di difesa; la sicurezza informatica e la responsabilità penale verso terzi: la legge 48/08 e le misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs 196/03; la sicurezza informatica nel nuovo GDPR: diritto all’oblio, data breach, valutazione d’impatto sui dati personali

Il corso, organizzato da Confcommercio Lecco e Cat Unione Srl, è rimborsato al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo. Per ulteriori informazioni contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it; tel. 0341/356911.