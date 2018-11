LECCO – Buona partecipazione al convegno promosso dal Gruppo Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco svoltosi lo scorso 27 novembre. Al centro dell’incontro, tenutosi presso la sede di Confcommercio Lecco, la nuova direttiva europea sui pacchetti turistici operativa dallo scorso mese di luglio.

A introdurre i lavori è stato il presidente del Gruppo Agenzie di Viaggio lecchese Bruno Gaddi: “Questa novità porta con sé cambiamenti importanti per il nostro lavoro. Ecco perché, insieme al Consiglio, abbiamo pensato a un momento informativo, coinvolgendo Fto e Borghini e Cossa, che potesse portare notizie chiare e togliere dubbi e stress”. Ha poi preso la parola il direttore Fto (Federazione del Turismo Organizzato che fa parte della galassia Confcommercio Imprese per l’Italia), Gabriele Milani, che ha ricordato l’importante intervento compiuto in sede legislativa per evitare di portare la responsabilità sia all’organizzatore che all’intermediario.

Quindi sono intervenute Camilla Monese, consulente legale Fto, e Giusy Fiscella, responsabile ufficio gestione sinistri turismo – Borghini e Cossa Insurance Broker per approfondire i termini del nuovo contratto di viaggio e del Codice del turismo così come modificato dalla direttiva. In particolare la consulente Fto ha evidenziato: “Non dovete vedere questo contratto come una perdita di tempo. Certo, all’inizio vi prenderà alcuni minuti, ma in realtà servirà a evitare reclami e problemi dopo e soprattutto consentirà di avere clienti più informati”.