LECCO – La stagione estiva sta per concludersi e il bilancio per bar e ristoranti di Lecco e provincia è indubbiamente positivo.

Tanti i turisti, ma anche i lecchesi, che hanno affollato i locali del territorio. Una realtà vivace ed effervescente che dimostra di volere crescere. E proprio per puntare sulla qualità e sulla professionalità, Confcommercio Lecco organizza il corso “Barman – livello base” rivolto da un lato a chi vuole intraprendere questa professione e dall’altro agli operatori del settore che desiderano migliorare le loro competenze.

Ogni lezione prevede esercitazioni pratiche con l’ausilio di work station professionali acquistate da Confcommercio Lecco proprio per offrire una formazione concreta e sempre più di qualità per gli aspiranti barman.

La proposta di Confcommercio Lecco, della durata complessiva di 35 ore, si terrà il lunedì e il martedì dalle ore 18.30 alle ore 22. Il calendario è il seguente: 24-25 settembre; 1-2, 8-9, 15-16, 22-23 ottobre. Le iscrizioni si effettuano entro venerdì 14 settembre. Questo il programma del corso (che prevede al massimo 12 partecipanti): le attrezzature e l’organizzazione del banco-bar; la “matematica” del barman, le ricette dei cocktails in parti e in once; distillati e liquori; le tecniche di miscelazione; le decorazioni di frutta e verdura – il servizio ai tavoli; cocktail classici e di “tendenza”; la birra; i vini e i vini speciali.

Il percorso formativo è realizzato in collaborazione con Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) Lecco – guidata dal presidente Marco Caterisano – che proprio per valorizzare il settore della ristorazione e della ricettività, insieme a Confcommercio Lecco, ha dato vita nell’autunno scorso al progetto Job Turismo Lecco: il sito www.jobturismolecco.it vuole facilitare l’incontro tra chi sta cercando un impiego e una occupazione, anche se di poche ore, e chi ha bisogno di trovare personale adatto e motivato da inserire nel proprio pubblico esercizio, dietro al bancone di un bar o nella sala di un ristorante o alla reception di un albergo.

Per informazioni e iscrizioni: Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione – tel. 0341/356911 – formazione@ascom.lecco.it.