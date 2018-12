LECCO – I disagi sopportati per la chiusura del Ponte di Paderno sono stati (e saranno ancora per diversi mesi) tanti, con riflessi inevitabili su clienti, fornitori e quindi sul fatturato. Di fronte a questa situazione problematica Confcommercio Lecco ha deciso di dare una mano destinando le risorse del fondo di solidarietà (istituito nel 2007 per sostenere i commercianti in difficoltà per calamità naturali o lavori pubblici svolti in periodi poco opportuni o in colpevole ritardo) a 32 imprese associate con sede a Paderno, Robbiate e Verderio: per loro un contributo di 500 euro a testa.

La cerimonia di consegna del contributo di Confcommercio Lecco si è svolta giovedì 20 dicembre a Paderno d’Adda presso Cascina Maria alla presenza del presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, del direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, del sindaco di Paderno, Renzo Rotta, del sindaco di Robbiate, Daniele Villa e del vicesindaco di Verderio, Adelio Sala. In particolare il presidente Peccati ha spiegato: “Confcommercio Lecco vuole dare una mano per rispondere ai bisogni che emergono. Questo contributo non vi rifonde dei danni, ma vuole essere un segno di vicinanza: è importante soprattutto che voi sentiate la presenza della associazione”.

Ecco le 32 imprese beneficiarie del contributo di solidarietà

Paderno: Morena Crotti (edicola); L’Edicola della Stazione di Perez Calero Raimelys; Living srl (ristorante); MTP Manifattura Tessile Paderno sas di Pozzi Teresa &C. (abbigliamento); Moroni Cesare & C. snc (grossista); Pizzeria Padernino sas di Abdelaziz Magdy & C.

Robbiate: Autofficina G di Pozzoni Giorgio; Bar Tabacchi Di Paolo; Centro Ottico Cattaneo; Colorificio Brianza Car snc di Gilardoni Gianbattista & C.; Fitness Angels di Diego Castagna & C. (palestra); Gelateria Spini Mario di Spini Antonio & C.; Grand Prix snc di Marasà Stella & C. (bar); Ideatre snc di Perego Luigi (colorificio); La Tasca srls (bar); Maggioni Alessio Arturo (edicola); Osteria dello Strecciolo; Perego Fabrizio (generi di monopolio); Pizzeria Il Vichingo di Khatab Mahmoud; Ristorante Toscano di Bruni G. e C. snc; Varisco Gabriella (agente rappresentante).

Verderio: Bonanomi snc di Bonanomi Tarcisio (macelleria); Coverd srl (ingrosso); Fumagalli Raffaella (edicola); Mapelli Gabriella (fiorista); Maric Sas di Rossato Luigina e C. (ferramenta); Metalpro di Bongo Roberto; Money Bar di Andreotti I. e C. snc; Nava Eugenio snc di Villa Isabella & C. (panificio); Panzeri Carlo (panificio); Ristorante da Remo dei F.lli Cavalmoretti; Soleluna snc di Musitelli Elena & C. (bar).