LECCO – L’assemblea elettiva del Gruppo Palestre e Centri Benessere di Confcommercio Lecco, riunitasi lo scorso 3 dicembre presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco, ha visto la conferma alla presidenza di Marco Scarciglia di Lecco. Scarciglia, giunto al suo terzo mandato, è stato eletto all’unanimità. Al suo fianco nel Consiglio, in carica per il quinquennio 2018-2023, sono stati eletti, sempre all’unanimità, Mirco Pasquini di Moggio e Mariano Turani di Calolzio: per entrambi si tratta di una nuova esperienza nel Direttivo del Gruppo.

“Sono chiaramente soddisfatto per questa conferma alla guida delle Palestre di Confcommercio Lecco – sottolinea il presidente Scarciglia – Ci impegneremo per rappresentare al meglio le diverse esigenze delle imprese associate che operano in questo ambito”.