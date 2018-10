LECCO – Immaginatevi una card che offre vantaggi per lo shopping, la cultura e il turismo. Da oggi, grazie all’iniziativa di Confcommercio Lecco, è realtà!

A 11 mesi esatti dalla presentazione di “Wow che sconti”, è arrivata la card “Wow che cultura”: “Presentiamo il secondo tassello del progetto, un ulteriore traguardo che conferma la bontà della strategia voluta dalla Giunta di Confcommercio Lecco – ha detto il presidente Antonio Peccati -. ‘Wow che cultura’ è una risposta per valorizzare il nostro sistema museale, una vetrina per i musei etnografici e storici, per quelli storico – artistici, del lavoro e naturalistico-scientifici. Oltre alle informazioni ci sono sconti per i musei che hanno un ingresso a pagamento e coupon sconti offerti che riguardano Linee Lecco, Teka Edizioni, Galleria Melesi e l’Abbonamento Musei Lombardia Milano”.

Il catalogo verrà distribuito durante i principali appuntamenti culturali di Lecco e provincia, presso le biblioteche e i musei del territorio, oltre che nelle edicole dove è possibile acquistare a un prezzo popolare anche la card. L’iniziativa vede il supporto di comune di Lecco, Provincia e il Sistema Museale: “Ringraziamo anche Acel Energie per il sostegno”.

Il prossimo step, come dichiarato l’anno scorso, sarà sul fronte del turismo: “L’obiettivo è di ampliare, per l’estate 2019, il progetto Wow promuovendo sconti sui mezzi, sulla navigazione e sui parcheggi per chi soggiorna a Lecco e in provincia. Questo progetto dimostra ancora una volta l’importanza di creare un network e di lavorare insieme ad altre realtà, pubbliche e private. Solo insieme e solo trovando soluzioni innovative possiamo promuovere lo shopping, la cultura e il turismo nel territorio, favorendone la crescita complessiva. Servono strategie e azioni concrete, in questi ambiti Confcommercio Lecco ha dimostrato di esserci. Per i propri associati e per il territorio nel suo complesso”.

Gli sconti sugli ingressi ai musei, agli spettacoli e agli eventi cominceranno da gennaio 2019: “Un ulteriore passo per favorire la partecipazione e la fruizione culturale” ha detto l’assessore alla cultura Simona Piazza.

“Quello delle facility per muoversi in città e sul territorio è un’altro tema molto importante – ha aggiunto il vicesindaco Francesca Bonacina – fare un lavoro di questo tipo significa rapportarsi con soggetti come la navigazione, treni, autobus e intraprendere questo percorso è molto complicato. Noi la scommessa l’abbiamo raccolta e ora vedremo come cominciare”.

Presenti alla conferenza anche Luigi Comi, consigliere provinciale delegato alla cultura, e Anna Ranzi, coordinatore del Sistema Museale della Provincia di Lecco. “Confcommercio ha fatto un ottimo lavoro – ha aggiunto Comi – adesso speriamo che le associazioni che operano sul territorio facciano veramente rete”.

Tutte le informazioni sul sito www.wowchesconti.it.