LECCO – Torna a inizio del nuovo anno l’appuntamento con l‘Open Day digitale gratuito che ha il duplice obiettivo da un lato di migliorare la conoscenza dei principali strumenti per ottimizzare la propria presenza in rete e dall’altro di aiutare a raggiungere risultati concreti sul web e con i social media.

L’appuntamento con l’Open Day 2019 è per fissato per martedì 22 gennaio, dalle ore 14.30 alle 16.30, presso la sede di Confcommercio Lecco.

La proposta, elaborata da Confcommercio Lecco in collaborazione con Share Now! (network di consulenza per le strategie digitali delle imprese), vuole approfondire diversi temi in materia digitale: come posizionarsi in testa ai risultati dei motori di ricerca utilizzando Google My Business e le tecniche SEO (Search engine optimization); come progettare al meglio il proprio sito per renderlo bello, efficace e ben posizionato; come impostare un e-commerce efficace; come rendere Facebook (e gli altri social) performanti per la propria azienda; come adeguarsi per l’on-line alla GDPR (General Data Protection Regulation) europea.

Durante l’Open Day – che si inserisce nella azione di sensibilizzazione che Confcommercio Lecco sta portando avanti da tempo per far crescere la cultura digitale delle imprese associate e fornire indicazioni utili per un uso professionale ed efficiente delle tecnologie digitali – gli esperti di Share Now! saranno a disposizione delle imprese per rispondere a qualsiasi domanda sull’on-line e per illustrare case histories di successo.

Per iscriversi inviare una email all’indirizzo formazione@ascom.lecco.it entro martedì 15 gennaio, indicando il numero di persone che saranno presenti all’appuntamento. Per ulteriori informazioni contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: tel. 0341/356911.