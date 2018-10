CALOLZIOCORTE – Confcommercio pensa già al Natale calolziese.

Si è messa in moto la macchina organizzativa guidata dalla presidente di zona Valle San Martino Cristina Valsecchi. “Il 10 novembre partirà la lotteria dei commercianti – ha detto -. Abbiamo voluto anticipare in modo da includere nel periodo della lotteria anche le iniziative relative ai festeggiamenti del patrono San Martino”.

La formula è la solita, ogni 100 euro di scontrini di spesa nei negozi della città aderenti, verrà consegnato un biglietto: “Tutti i dettagli, anche quelli relativi ai premi, li diffonderemo nei prossimi giorni”.

E la Notte Bianca invernale? “In tanti mi hanno già chiesto se verrà organizzata anche quest’anno, sono felice di dire che l’appuntamento con la Notte Bianca è in programma per sabato 1 dicembre. Anche in quest caso sarà organizzata con i commercianti calolziesi, stiamo lavorando per portare qualche novità ma è ancora presto per svelare il programma della serata. L’obiettivo, come al solito, è quello di portare a Calolzio tanta gente e farla divertire regalando una serata diversa e spensierata”.

Sempre in vista del Natale non mancheranno le luminarie: “I commercianti si sono organizzati per offrire le luminarie e rende più bella la città nel periodo natalizio, il comune contribuirà, come ogni anno, con le spese della corrente – ha concluso la presidente di zona di Confcommercio -. Ci stiamo muovendo per rendere più bella e viva la nostra città”.