LECCO – E’ stato un sabato all’insegna del progetto Wow Che Sconti per Confcommercio Lecco. Oltre al doppio evento – organizzato con Discoshop, Creeostudio e La Fabbrica – che ha portato a Lecco il cantautore romano The Niro (vedi articolo), si è svolto un photo booth per le vie di Lecco (nel pomeriggio) e di Calolzio (alla sera durante la Notte Bianca organizzata da Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino) teso a valorizzare il brand di Wow.

Sabato 1 dicembre infatti è stato caratterizzato da una duplice attività di promozione di Wow Che Sconti per le vie di Lecco e Calolzio. Alcuni ragazzi, rigorosamente vestiti con la maglietta rossa di Wow, hanno attraversato le vie dello shopping di Lecco e quelle della festa serale di Calolzio, per distribuire le Wow card.

Un’occasione per promuovere il progetto di Confcommercio Lecco, per dare visibilità ai negozi aderenti il circuito e anche per fare sorridere i lecchesi che hanno accettato con piacere di farsi fotografare “all’interno” della cornice Wow e di condividere la loro foto sui social di riferimento Instagram e Facebook.

Che cos’è Wow Che Sconti

Wow Che Sconti, grazie a una soluzione di marketing multicanale (catalogo coupon, card sconti, App, monitor, sito e social), consente di utilizzare sconti continuativi, coupon digitali e cartacei per fare acquisti e vivere il tempo libero. Grazie a Wow Che Sconti cittadini, clienti e turisti possono usufruire di vantaggi con la Wow card e di sconti-coupon con un catalogo dedicato e con la App di Wow.

Il progetto Wow aderisce al circuito Premium City: il consulente responsabile del progetto Wow è Euro Sereni. Le informazioni principali si trovano sul sito www.wowchesconti.it; al progetto fanno riferimento anche la App “Wow Che Sconti”, la pagina Facebook Wow Che Sconti e la pagina Instagram Wow Che Sconti. La card Wow può essere acquistata in edicola, da sola o insieme al catalogo sconti in un elegante Wow Box.