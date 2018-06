LECCO – Appuntamento annuale, mercoledì 13 giugno, organizzato da Confindustria Lecco e Sondrio per l’approfondimento sul tema dell’autotrasporto di merci, dedicato alle novità normative di settore.

L’incontro, dal titolo “Il trasporto di merci su strada: aggiornamenti normativi e consigli pratici”, è stato anche occasione per esaminare i principali punti di interesse per le aziende committenti in riferimento ai contratti di trasporto di merci su strada, ai profili di responsabilità, alle nuove modalità di controllo tecnico dei veicoli e del fissaggio del carico e numerosi altri aspetti.

Presso la sede di Lecco dell’Associazione, è intervenuto l’avvocato Pierguido Carmagnani dello Studio Legale Riguzzi e Associati, oltre a Riccardo Confalonieri, Responsabile Area Relazioni Esterne di Confindustria Lecco e Sondrio.

Nel dettaglio, sono stati trattati i temi: la modalità di verifica dei requisiti e della regolarità dei vettori iscritti all’Albo nazionale; il DM 215/2017 e le novità in materia dei controlli su strada; il trasporto internazionale: regime sanzionatorio e compilazione dei documenti accompagnatori delle merci, distacco transazionale nell’autotrasporto e responsabilità del committente; i vantaggi per le imprese committenti nello stipulare un contratto di trasporto in forma scritta. Infine, l’incontro è stato un’utile occasione per presentare il nuovo servizio di consulenza legale specifica in materia di diritto dei trasporti, a disposizione delle imprese associate in caso di necessità particolari su: contratti di trasporto, contenzioso, verbali di accertamento, responsabilità condivise e molto altro.