LECCO – Entrano nel vivo i controlli per la stabilità delle strade cittadine poste sopra i torrenti che scorrono lungo il centro storico: giovedì 20 settembre sono in programma le prove di carico sulle solette di copertura dei torrenti Gerenzone e Caldone sul lungo Lario Isonzo, nella zona antistante la Canottieri, e sul Lungo Lario Cadorna, in corrispondenza con piazza Stoppani.

Per consentire i controlli è prevista la chiusura al traffico dalle 9.30 alle 11.30 nel tratto di lungolago compreso tra via Leonardo Da Vinci e via Nazario Sauro e dalle 14.30 alle 16.30 nel tratto compreso tra piazza Stoppani e via Malpensata.

“Le verifiche ci consentiranno di certificare la possibilità di transito ai mezzi pesanti, interdetti già dallo scorso anno su quel tratto e sui ponti del Gerenzone nella parte alta della città – spiega l’assessore Corrado Valsecchi – molto prima del crollo del ponte di Genova abbiamo avviato le ispezioni alle strutture viarie della città, entro fine settembre si concluderà questa fase diagnostica stabilendo la percorribilità dei mezzi pesanti nei tratti di lungolago ora inibiti”.

I controlli si sposteranno poi sui ponti sul Gerenzone di via Oslavia e via Tonale, dove dallo scorso anno vige il divieto per carichi oltre le 44 tonnellate, lo stesso provvedimento deciso proprio ieri, lunedì, per il ponte di Brivio, dopo la chiusura del ponte di Paderno.