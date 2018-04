LECCO – Proposte differenti per l’area cani del parco di via Monsignor Polvara. Venerdì 27 aprile alle 20.45 presso il salone del centro civico Sandro Pertini di Germanedo, in via dell’Eremo 28, si terrà un incontro pubblico indetto dall’assessorato all’ambiente, sul tema delle aree verdi destinate ai cani, con particolare riguardo alla situazione attuale e ai possibili sviluppi delle aree di via Monsignor Polvara, nel quartiere di Belledo.

“Abbiamo ricevuto diverse richieste da proprietari di cani che vorrebbero riservare ai soli cani il parco, (che in questo momento è “promiscuo” e offre una piccola area dedicata allo sgambamento), ma anche reclami da persone che lamentano il disturbo collegato a questo utilizzo – spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Lecco Ezio Venturini -. Per questo motivo, ovvero per dare a tutti la possibilità di esprimere un’opinione, per confrontarsi e per accelerare i tempi di un’eventuale soluzione alternativa rispetto alla situazione attuale, organizziamo questo incontro pubblico, che speriamo possa rappresentare un sano e proficuo momento di condivisione”. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.