CREMENO – La Valsassina si prepara a ricevere nei propri comuni più ambiti dal turismo valligiano l’ondata musico culturale espressa coralmente dal Coro Valsassina di Cremeno. La formazione maschile che affonda le proprie radici alla fine degli anni sessanta ha ancora la verve giusta per affrontare una rassegna estiva ricca di sorprese.

Il tempo per questo coro sembra solo giovare. Saranno molti gli appuntamenti per far cantare e riflettere sui temi che nascono e circondano la montagna, da quelli strettamente alpini a ciò che riguarda il repertorio d’autore. Verranno presentati al pubblico dei brani che raccontano il territorio per non lasciare mai al vento le nostre amate radici ma si potrà anche viaggiare molto lontano per sentire le armonie vicine ai ricordi e quelle che accarezzano il mare.

Maria Grazia Riva, direttore artistico del coro si è sbilanciata su alcune novità importanti come l’esecuzione di un brano inedito che racconta gli Alpini in Afghanistan armonizzato dal M° Giuseppe Scaioli e dei ritorni storici importanti come “Sui Monti Scarpazi” per continuare a riflettere sulle motivazioni e le vicende belliche. Non mancheranno le importanti note regalateci dalla saggezza infinita del M° Francesco Sacchi, così come di De Marzi, Malatesta, Maiero, ecc. Il coro sarà come di consueto introdotto dal presentatore Michele Casadio, narratore lecchese e autore di testi, che aiuterà a capire le dinamiche dei canti con le sue presentazioni sempre in linea con le caratteristiche delle location.

Entusiasta il presidente Graziano Combi che si è detto sulle spine per l’atteso tour che ancora una volta rappresenta per il coro un forte connubio con la Valle stessa e con cui poter arrivare sempre a più persone esprimendo la magica necessità del canto. Il coro ringrazia parrocchie e amministrazioni comunali ospitanti, che ancora una volta accolgono la formazione corale a braccia aperte. Saranno centrali alcune date del tour come la prima nella Chiesa di Maggio di Cremeno sabato 14 luglio alle ore 21, seguiranno sabato 21 luglio a Cremeno, il 28 a Moggio, il 7 agosto a Barzio, il 9 a Cassina, l’11 a Olda (Bg). Tutti gli appuntamenti si possono consultare sul sito www.corovalsassina.it.