CALOLZIOCORTE – Una serata carica di musica ed emozioni quella di ieri, sabato, per il premiato corpo musicale Gaetano Donizetti.

La banda calolziese si è esibita nella chiesa della Beata Vergine Maria di Lourdes per il tradizionale concerto di Santa Cecilia. Quest’anno dopo l’Inno nazionale “Il canto degli italiani” di Mameli, tradizionale apertura di ogni concerto della Donizetti, il programma è stato dedicato per la prima parte totalmente a Gioacchino Rossini nel 150° della morte: Una marcia per il sultano, L’italiana in Algeri (sinfonia dall’opera), Il barbiere di Siviglia (Cavatina di Don Basilio: “La calunnia”), Una marcia per l’imperatore; mentre nella seconda parte saranno proposti brani di Hans Zimmer, Ron Sebregts, Michael Korb, Lorenzo Pusceddu.

Il Concerto è stato aperto da brani eseguiti dai giovani della “Donizetti Junior Band”, il cui preparatore e direttore è il Maestro Francesco Chimienti.