CALOLZIOCORTE – Il Premiato Corpo Musicale Gaetano Donizetti in occasione della ricorrenza della Festa di Santa Cecilia, Patrona della Musica e dei Musicisti, celebra l’annuale festa sociale offrendo il tradizionale Concerto ospitato nella chiesa della Beata Vergine Maria di Lourdes a Calolziocorte in programma sabato 1 dicembre 2018, alle ore 21.

Il Concerto sarà aperto da brani eseguiti dai giovani della “Donizetti Junior Band”, il cui preparatore e direttore è il Maestro Francesco Chimienti.

Quest’anno dopo l’Inno nazionale “Il canto degli italiani” di Mameli, tradizionale apertura di ogni concerto della Donizetti, il programma sarà dedicato per la prima parte totalmente a Gioacchino Rossini nel 150° della morte: Una marcia per il sultano, L’italiana in Algeri (sinfonia dall’opera), Il barbiere di Siviglia (Cavatina di Don Basilio: “La calunnia”), Una marcia per l’imperatore; mentre nella seconda parte saranno proposti brani di Hans Zimmer, Ron Sebregts, Michael Korb, Lorenzo Pusceddu.

Il programma della Festa prosegue il giorno successivo, domenica 2 dicembre, con la Santa Messa delle 10.30, quindi la foto ricordo, alle 12 omaggio musicale al Cimitero in memoria dei Musicanti defunti, e infine alle 13 il pranzo sociale al Ristorante Hotel Nuovo di Garlate.

“Un anno particolare, intenso per programmazione e ricco di eventi significativi, che lasciano il ricordo piacevole di questo anniversario, prestigioso per anzianità e rappresentatività ma in particolare per i livelli qualitativi raggiunti costantemente, nella tradizione di anni e anni di dedizione e appassionato impegno musicale e associativo, crescendo ancora come realtà e constatando con soddisfazione i risultati raggiunti dalla nostra Junior band e dalla Scuola allievi – commentano i referenti del Corpo musicale – Numerosi i concerti, tra i più significativi ricordiamo il 2 Giugno in piazza per la Festa della Repubblica, come omaggio della Banda alla Città per onorare il 195° anniversario; quindi l’appuntamento estivo a Carenno, per il Circolo Arci, e i due concerti per l’anniversario della fine della Grande Guerra a settembre con Assoarma e poi a Caprino Bergamasco col Coro Val San Martino. Come evento clou sicuramente spicca il concerto del 30 settembre scorso nella storica piazza Regazzoni di Calolziocorte, con il gemellaggio musicale fra il Corpo Musicale S. Cecilia di Barzio e il Premiato Corpo Musicale G. Donizetti in onore del festeggiamento del 195° anno di fondazione”.