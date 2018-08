VERCURAGO – “Ciao amiche e amici runners! Gasatissimi per i risultati dell’edizione 2017, che è andata oltre le nostre più rosee aspettative, e con la grande soddisfazione che ci avete manifestato, l’obiettivo che ci siamo posti quest’anno è sempre quello di offrirvi una corsa all’altezza delle precedenti edizioni, se non meglio. In questa 5^ edizione le novità naturalmente non mancheranno”.

Così, gli organizzatori della Corsa a Coppie dell’Innominato invitano tutti all’evento in programma sabato 22 settembre con partenza (ore 16.30) e arrivo all’oratorio di Vercurago.

Le iscrizioni sono già aperte: “Quest’anno vogliamo anche premiare chi si iscrive prima. Oltre a usufruire del minor costo di iscrizione, che ricordiamo è di 25 euro a coppia, saranno estratte durante le premiazioni 10 felpe, che saranno realizzate per l’occasione, e 10 coppie di gambali compressivi. Quindi 10 coppie fra voi, oltre alla maglia tecnica ‘griffata’, riceveranno un’ulteriore regalo”.

Per partecipare all’estrazione naturalmente le coppie dovranno essere iscritte regolarmente e avere pagato la quota. Non saranno prese in considerazione le iscrizioni incomplete. Il termine ultimo per essere nella lista dei probabili estratti è il 31 agosto.

Da quest’anno saranno nell’organizzazione dell’evento “Gli Amici di Chiara onlus”, associazione molto conosciuta sul territorio, e non solo, per la preziosissima attività a sostegno del “Comitato Maria Letizia Verga”. Le loro iniziative sono finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo la leucemia infantile ed a raccogliere fondi da destinare alla ricerca ed allo sviluppo del reparto di ematologia pediatrica del Nuovo Ospedale S. Gerardo di Monza: “Anche i concorrenti saranno sostenitori perché una parte del costo di iscrizione sarà devoluto al Comitato Maria Letizia Verga che finanzia ogni anno la ricerca e le attività del Centro di Ricerca Tettamanzi, per dare una speranza in più ai bambini e ai ragazzi colpiti da leucemia e linfoma”.

Tutte le informazioni su www.corsacoppieinnominato.it.