CORTENOVA – E’ in programma per sabato 7 aprile la 5^ edizione della cena benefica a favore del Progetto-Sololo (Kenia).

Il “Progetto-Sololo” è nato per iniziativa dell’assemblea degli anziani della comunità locale con l’intento di “prevenire il fenomeno dell’abbandono minorile attraverso la promozione e il rafforzamento dell’istituto della famiglia allargata”. In sostanza il “Progetto-Sololo”, tramite una serie di piccoli “progetti-mattone”, ha l’ambizioso intento di sostenere il minore accompagnandolo dai suoi primi momenti fino a essere un ragazzo pronto per entrare nell’arena della vita.

La cena è in programma al centro polifunzionale di Bindo di Cortenova a partire dalle 19.30 e prevede un contributo di 20 euro per gli adulti e 10 per i bambini.

Info e prenotazioni (entro mercoledì 3 aprile): Carla Tenderini Spandri 0341 901516 – 346 9667407; don Marco Tenderini 338 6579230 – diemmeti@gmail.com; Monica Cameroni 335 6481069 – moni_cameroni@yahoo.it; Francesca Sozzi 349.9017749 – izzos79@hotmail.com.