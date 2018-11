OLGINATE – Il 19 novembre l’Associazione Olginate del Fare, organizza un seminario sulla “Fatturazione elettronica”; come sempre gratuito e aperto a tutti.

Il corso si svolgerà dalle 21.00 presso l’aula magna del comune proponendosi di spiegare le modifiche apportate in materia di fatturazione che saranno applicate dal prossimo gennaio 2019.

A breve partirà anche l’appuntamento, dall’1 al 24 dicembre, con “La bottega CreAttiva”, l’ormai tradizionale mercatino natalizio dove un gruppetto di donne creative, mette in mostra i propri manufatti artigianali.La sede di quest’anno sara’ in Via San Rocco 12. L’inaugurazione sabato 1 dicembre alle 17.