CRANDOLA VALSASSINA – Presso il comune di Crandola Valsassina, mercoledì 13 giugno, scade il termine per presentare le domande di partecipazione al progetto Living land.

Anche per quest’anno i comuni di Crandola Valsassina, Margno e Taceno, in collaborazione con l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Bellano, propongono le attività estive del progetto Living Land.

Un’opportunità per 6 giovani tra i 15 e i 19 anni, che dal 2 al 13 luglio, dalle 9 alle 14,svolgeranno interventi di riqualificazione e manutenzione di aree di uso pubblico dei tre comuni.

“Un’ occasione rivolta ai giovani di Crandola, Margno e Taceno che vogliono condividere un’esperienza di crescita e di impegno sociale per la riqualificazione e manutenzione dei beni pubblici – ha detto Giulio Giumelli assessore al Turismo del comune di Crandola -. Il desiderio di mettersi in gioco, l’entusiasmo, la disponibilità a lavorare in gruppo per la comunità sono gli elementi essenziali per partecipare a questa esperienza di crescita. Al termine del progetto verrà riconosciuto un compenso in buoni acquisto da spendere in alcune realtà commerciali del territorio”.

LOCANDINA LIVING LAND