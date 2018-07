LECCO / MILANO – Nella boutique Chantecler di Via Vittorio Emanuele, sarà presentato il primo abito gioiello nato dall’incontro tra il talento sartoriale dello stilita lecchese Antonio Riva e la creatività di Chantecler.

Due eccellenze del lusso Made in Italy che si sono incontrate per creare una nuova ed elegante sinergia ed un progetto molto speciale: l’abito “GLAmour”.

GlAmour come sintesi tra glamour e Amour. Antonio Riva è noto infatti per i magnifici abiti da sposa (tema dell’amore) e per essere lo stilista delle star e del glamour. Cosi’ come Capri è l’isola dell’amore e Chantecler il gioielliere che crea i gioielli per le donne piu famose del jet set internazionale.

“Amo Capri e la maison Chantecler – afferma lo stilista Antonio Riva – Non posso perciò che essere felice di questa collaborazione e dell’abito da sogno che insieme abbiamo creato. Mi sono ispirato all’ isola tra le più belle ed eleganti del mondo. Unire il mio know-how nella couture al lavoro dei maestri orafi Chantecler è stato per me un onore”.

La couture si immerge nello stile della storica gioielleria caprese. Così coralli nelle nuances di arancio e rosso sono finemente ricamati sullo chiffon dell’abito da sera, un lungo modello in cady color bianco seta con scollatura a barchetta sul davanti e arricchito sul retro, da un oblò completamente decorato dai preziosi rami di corallo di Chantecler caratterizzati da forme naturali – ognuna diversa dall’altra – e da colori intensi che sfumano dal rosso al rosa.

Il corpino del modello presenta due tagli frontali mentre la scollatura posteriore finisce con una “V” profonda lasciando la schiena scoperta. La gonna è stretta e leggermente a sirena, liscia sul davanti e con uno strascico sul retro. Due fasce di chiffon, la prima in color pesca e una seconda in color corallo si annodano sul retro donando leggerezza e carattere.

L’abito GLAmour sarà esposto nella boutique della casa orafa di Capri in Via Vittorio Emanuele 49/51 a partire dal 7 di Luglio.