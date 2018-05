LECCO – La Croce Rossa di Lecco organizza, sabato 12 maggio dalle ore 9 alle 16, la sua tradizionale raccolta alimentare. I volontari saranno presenti al Bennet del centro commerciale “Le Meridiane” e al Bennet di Pescate per raccogliere generi alimentari da destinare alle persone bisognose.

Un’iniziativa che non coinvolgerà solo Lecco, ma che chiamerà in causa numerose regioni italiane, con un unico scopo: sostenere le persone in condizioni di disagio economico che sempre più spesso si rivolgono all’area sociale della Croce Rossa Italiana.

La distribuzione del cibo raccolto sarà effettuata, ogni lunedì mattina, direttamente dai volontari, in collaborazione con i servizi sociali dell’amministrazione comunale che si occupano di identificare i beneficiari del servizio, in base alle richieste loro pervenute.

“Potrete aiutarci aggiungendo alla vostra spesa alimenti a lunga durata quali: latte, legumi, carne in scatola, pasta, riso, farina, conserve, olio, biscotti, alimenti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa – spiegano dall’associazione – Aiutateci ad aiutare e a garantire un pasto a chi è più sfortunato di noi, vi aspettiamo!”