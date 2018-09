LECCO – La Croce Rossa di Lecco organizza, sabato 22 settembre dalle ore 9 alle 18, la tradizionale raccolta alimentare in favore di chi ha più bisogno di aiuto.

I volontari dell’associazione saranno presenti al Bennet del centro commerciale “Le Meridiane”, al Bennet di Pescate e al Bennet del centro commerciale “Le Piazze”.

Un’iniziativa che non coinvolgerà solo Lecco, ma che chiamerà in causa anche i comitati locali di Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Veneto e Friuli, con un unico scopo: sostenere le persone in condizioni di disagio economico che sempre più spesso si rivolgono all’area sociale della Croce Rossa Italiana.

Potrete aiutare la CRI aggiungendo alla vostra spesa alimenti a lunga durata quali: latte, legumi, carne in scatola, pasta, riso, farina, conserve, olio, biscotti, alimenti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa.

La distribuzione del cibo raccolto sarà effettuata, ogni lunedì mattina, direttamente dai volontari, in collaborazione con i servizi sociali dell’amministrazione comunale che si occupano di identificare i beneficiari del servizio, in base alle richieste loro pervenute. “Aiutateci ad aiutare e a garantire un pasto a chi è più sfortunato di noi, vi aspettiamo!”