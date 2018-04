OLGIATE – Appuntamento in tv da non perdere quello di domenica 15 con il programma “Mela Verde”, in onda alle 12 su Canale 5 con la puntata ‘Custode del gusto’.

Protagoniste saranno l’azienda Pertus Snc di Olgiate Molgora produttrice di prosciutti artigianali, la Macelleria Rusconi e ‘L’Agriturismo La Costa di Montevecchia’. Inoltre con la conduttrice olandese Ellen Hidding ci sarà anche la nutrizionista e biologa lecchese Manuela Mapelli chiamata a spiegare qualità e pregi dei prodotti alimentari artigianali lecchesi.

Un appuntamento che darà spazio al nostro territorio e in particolar modo all’artigianalità, alla tradizione e ai sapori della nostra tavola.

Una puntata decisamente interessante grazie alla quale si entrerà nell’azienda olgiatese dei fratelli Riccardo e Marco Lissoni per scoprire come nasce un prodotto artigianale di alta qualità come il prosciutto. Quindi spazio alla Macelleria Rusconi di piazza XX Settembre a Lecco e a ‘L’Agriturismo La Costa di Montevecchia’.