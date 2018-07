LAGO – Quattro comuni lecchesi sono coinvolti nell’Accordo di Programma ‘Itinerari tra lago e monti – Passeggiando tra lago & monti” sottoscritto da Regione Lombardia e che lo finanzierà per circa metà del costo, ovvero 396 mila euro su totale complessivo di circa 800 mila euro di investimenti.

L’accordo si propone di sviluppare le tematiche relative alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione delle risorse ambientali e del rilancio turistico, attraverso la realizzazione di quattro specifici progetti: nel Comune di Bellano l’ampliamento del sistema di passerelle all’interno del fiume Pioverna nell’Orrido di Bellano, a Lierna la riqualificazione di Piazza IV Novembre e la valorizzazione dell’opera di Giannino Castiglioni.

Nel Comune di Taceno il proseguimento della pista ciclopedonale di Barzio, località Fornace – Taceno, località Tartavalle, con collegamento della sponda destra del torrente Pioverna a quella sinistra ed infine a Varenna la riqualificazione ambientale e strutturale della passerella a lago e Via Riva dei Marmisti.

“L’accordo appena approvato – ha affermato il sottosegretario regionale ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi – evidenzia l’attenzione della Giunta regionale nei confronti del territorio e delle sue istanze, si è concretizzato in tempi celeri e i benefici delle azioni pianificate favoriranno non solo le quattro aree interessate, ma tutto il lecchese. Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto perchè sulla scia del grande successo del raduno ‘Wikimania’ a Esino Lario nel 2016 si prosegue nel percorso di valorizzazione e rilancio del territorio lecchese. Oltre alle progettualità di Taceno, Bellano, Lierna e Varenna – ha sottolineato il sottosegretario – è stato finanziato e appena inaugurato il completamento di un’elisuperficie per il servizio di soccorso di emergenza nel comune di Perledo”.

“Con l’approvazione di questo accordo – ha commentato l’assessore agli Enti Locali, montagna e piccoli comuni di Regione Lombardia, Massimo Sertori – viene erogato un importante contributo a favore del rilancio dell’area centro orientale del lago di Como. Gli interventi finanziati andranno ad ampliare l’offerta turistica e la promozione del territorio ‘tra lago e montagna’: un territorio che vanta potenzialità turistiche straordinarie, da esaltare”. “E’ questo l’ennesimo segnale concreto – ha concluso Sertori – che attesta l’impegno regionale rispetto alla valorizzazione e il sostegno anche dei piccoli Comuni”.