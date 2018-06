SANTA CATERINA VALFURVA – Parte il 28 giugno da Santa Caterina Valfurva, alle 8, “Noi corriamo in rosa” (5° edizione), con destinazione Centro Maria Letizia Verga di Monza (1 luglio): molto più di una corsa a staffette, piuttosto un “viaggio” in cui sport, solidarietà, amicizia si incontrano per rendere possibili nuovi progetti importanti, come quello di quest’anno: realizzare il Passaporto genetico per ogni bambino malato di leucemia, progetto cui sta lavorando il Centro di Ricerca Tettamanti.

290 km con 8000 metri di dislivello, da percorrere da giovedì a domenica, al di là del piacere della corsa, che diventa piuttosto il mezzo per condividere lo stesso obiettivo. Si corre fino alla tappa successiva secondo il concetto del “trail autogestito itinerante”: chiunque può unirsi al gruppo per percorrere anche un breve tratto come compagno di viaggio, vivendo un’esperienza unica.

NoiCorriamoInRosaPer è gruppo di donne che da anni amano correre per obiettivi importanti: l’apertura di un centro maternità di Marza a Ngaunderé in Camerun, che ha permesso di abbattere in modo significativo la mortalità materna e neonatale. Ancora oggi corriamo per i bambini e le mamme: la sfida è contribuire in maniera significativa al Passaporto genetico di ogni bimbo malato di leucemia.

Il Passaporto genetico del bambino leucemico – individuando il profilo genetico di ognin bambino malato è possibile studiare una terapia personalizzata e offrire in ogni fase della malattia un’opportunità di guarigione in più e una riduzione della tossicità.

Prima giornata (giovedì 28): Santa Caterina, Bormio, Grosio, Teglio;

secondo giorno (venerdì 29): Teglio, Piateda. Sondrio, Civo/Ardenno, Morbegno, Delebio, Novate Mezzola;

terzo giorno (sabato 30): Novate Mezzola, Dervio, Lecco, Imbersago;

quarto giorno (domenica 1): Lecco, Imbersago, Merate, Arcore, Parco di Monza… arrivo in mattinata al Centro Maria

Letizia Verga (Via Cadore, Monza).

Puoi correre chiunque diventando un compagno o una compagna di viaggio! Basta andare sul sito www.noicorriamoinrosaper.it, individuare la tratta che interessa e l’ora di transito prevista, clicca su “CONTACT” e comunicare la propria partecipazione (non vincolante). Si sosterrà la nostra raccolta comprando dei km (1 euro = 1 km).

Facebook: https://www.facebook.com/noicorriamoinrosaper/