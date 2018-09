MANDELLO – In un partecipatissimo incontro all’oratorio San Lorenzo, l’amministrazione comunale ha spiegato ai residenti di Mandello bassa progetto e calendarizzazione dei lavori per la nuova piazza Repubblica che cambierà completamente volto.

L’occasione, come già avvenuto in centro paese, sono gli interventi che Lario Reti deve effettuare per la collettamento degli scarichi, con la realizzazione di una stazione di sollevamento dove verranno messi a rete, compresi gli scarichi delle cucine e dei bagni della zona feste, per poi essere collegati al depuratore, situato in prossimità del centro sportivo.

Il 18 settembre, il personale della società lariana si recherà sul posto per le prime verifiche al sottosuolo, che non comporteranno problemi per la viabilità ordinaria.

La chiusura della zona a lago avverrà da martedì 25 settembre, dall’incrocio tra via Manzoni e via Bertola e per la riapertura saranno necessari diversi mesi. Sarà però garantito il passaggio per carico e scarico agli esercizi commerciali.

L’intenzione del Comune è quella di restituire a Mandello un lungolago riqualificato rispetto all’attuale, con una zona pedonale più ampia e maggiormente valorizzata. Il progetto, già presentato, prevede lo spostamento della strada che oggi taglia in due la piazza, lasciando una spazio più ampio alla camminata sul lago che sarà abbellita da aiuole e sedute. L’intervento ha un costo di 400 mila euro.

“Entro questo mese andremo ad aggiudicare la gara d’appalto – spiega l’assessore Andrea Tagliaferri – inizieremo a novembre e con tutta probabilità ci sovrapporremo ai lavori di Lario Reti per riuscire a guadagnare tempo. Contiamo di avere la nuova piazza a inizio primavera”.

Nel frattempo, dal 1 ottobre, il mercato troverà nuova collocazione in viale della Costituzione.