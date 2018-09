LECCO – Da venerdì 7 a domenica 16 settembre sarà Festa Rionale a Maggianico: una settimana e più di iniziative nel quartiere lecchese, con il cuore della manifestazione che sarà come sempre all’oratorio di via Zelioli.

Una festa che inizia nel primo weekend con lo spettacolo delle moto trial e il campione Emanuel Angius e che prosegue sabato con il suggestivo arrivo della fiaccolata in piazza S. Andrea, e la domenica con lo sport e la sesta edizione del KM Verticale del Magnodeno.

Tutte le sere dalle 19.15 aprirà il servizio cucina (previsto anche domenica 9 settembre a pranzo) e durante le serate ci sarà animazione per bambini in collaborazione con la scuola dell’infanzia S. Giuseppe, giochi gonfiabili e vendita di giochi usati per aiutare i Missionari. Serate musicali animeranno la settimana, con la musica che diventerà la vera protagonista del secondo weekend, da venerdì sera, con l’apertura del Sanremino Festival, il concorso per cantanti e band diventato una tradizione per Maggianico e che anche quest’anno dovrà incoronare i suoi vincitori.

La sacra processione in onore di San Rocco chiuderà la festa domenica 16 settembre.

Ecco il programma completo della Festa Rionale:

Venerdì 7

ore 21 Trial Freestyle con Emanuel Angius

ore 22.30 Esibizione musicale Papayas

Sabato 8

ore 18 Arrivo della Fiaccolata votiva in piazza S. Andrea e Santa Messa

ore 2130 Esibizione Abba Dream

Domenica 9

ore 9 Sesta edizione Km Verticale del Magnodeno in collaborazione con ASD Falchi Lecco e il Gruppo Alpini Monte Magnodeno

ore 12.30 Apertura cucina

ore 14 Torneo di Calcio a 5

ore 17 Mago Sales, pomeriggio di magia

Torneo di pallavolo – 5° Trofeo S. Rocco

ore 21 Serata danzante con l’orchestra Walter Pina

Lunedì 10

ore 20 Inizio sesto Trofeo Rodigari Achille

ore 21 Serata danzante con Rino & Gio

Martedì 11

ore 21 Compagnia Ronzinante Teatro Aps di Merate presenta: Un due tre…Shakespeare

Mercoledì 12

ore 12.30 Pranzo terza età in collaborazione con il Centro La Fonte

ore 21 Serata musicale anni 70/80/90 con Tazmania Rock Band

Giovedì 13

ore 21 Serata in collaborazione con il Gruppo Alpini Monte Magnodeno e spettacolo Picett del Grenta

Venerdì 14

ore 21, 32° Edizione Sanremino Festival 2018 – Categoria SanreminoLive: sfida tra band musicali

Burraco al Convegno parrocchiale

Sabato 15

ore 21, 32° Sanremino Festival 2018 – Categorie Junior, Young e Over

Domenica 16

ore 20.30 Processione Eucaristica in ricordo del voto a San Rocco con partenza dalla Chiesa Parrocchiale