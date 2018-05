LECCO – Pedalare per scoprire il territorio che ci circonda. Pedalare per scoprire, in qualche misura, anche noi stessi. Pedalare in sella a una mountain bike per abbandonarsi a un’esperienza che non si ponga limiti. Dalle città alla campagna fino alla montagna. Da Milano a Monza, da Como a Lecco, dalla Valtellina alla Brianza, dal Lago di Como al Fiume Adda.

Teka Edizioni arricchisce la collana delle Smart Guide tascabili con i primi due titoli dedicati al cicloturismo in Lombardia. Versione in italiano e in inglese, fotografie, mappe.

Ogni tour è un invito al viaggio lungo una manciata d’ore oppure un intero fine settimana. Un viaggio da compiere con le Smart Guide in tasca, pratici strumenti dove trovare tutti i punti d’interesse e le curiosità da ricercare durante l’escursione in bici.

Un progetto ideato e curato da Giulio Masperi, giornalista appassionato delle ruote “larghe” della mountain bike, le Smart Guide uniscono la passione per una vita attiva all’aria aperta alla curiosità per l’arte e l’architettura, la storia e le bellezze paesaggistiche di una regione, la Lombardia, quanto mai ricca di gioielli disseminati sul territorio.

Il 18 maggio 2018 alla Canottieri Lecco, in occasione della conferenza stampa di presentazione di “BikeUP” 2018, il primo festival europeo interamente dedicato alla bici a pedalata assistita (in programma dal 25 al 27 maggio nella città di Alessandro Manzoni), la presentazione dei primi due titoli. Le Smart Guide cicloturistiche fanno il loro esordio con i tour “Dal Venini a Tremezzo” (dalle tracce della Linea Cadorna sulle montagne del Lario occidentale alle rive dello stesso lago amato dai turisti stranieri) e “Il Triangolo Lariano” (un filo rosso teso tra Como e Monza, passando per montagne e colline brianzole). Le pubblicazioni saranno disponibili nelle librerie e nelle edicole di Lecco e sul sito www.tekaedizioni.it.

Alle prime pubblicazioni presentate oggi seguiranno nel corso dell’estate altre guide. Qualche anticipazione? Non mancheranno il tour del fiume Adda, da Lecco a Milano, tra omaggi manzoniani e tracce di Leonardo da Vinci; escursioni in Alta Valtellina, dove la mtb è sempre più protagonista del turismo estivo; pedalate per tutta la famiglia nel cuore della Brianza.

