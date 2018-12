LECCO – La Provincia di Lecco ha assegnato 16.250 euro come contributi previsti dal bando per la riqualificazione o l’adeguamento delle fermate del trasporto pubblico locale.

Le richieste pervenute dagli enti entro i termini previsti sono state tutte accolte, in relazione all’entità economica del progetto e nel limite massimo del 50% come previsto dal bando:

Comune di Osnago: 7.000 euro , fermate di via Roma Unione dei Comuni di Bellano e Vendrogno: 3.500 euro , fermate in località Bonzeno e Serrarola Comune di Sueglio: 3.250 euro , fermata piazzetta comunale via Piave Comune di Garlate: 2.500 euro , fermata su strada provinciale 72



Gli enti beneficiari dovranno procedere entro 60 giorni all’inizio dei lavori, che dovranno essere conclusi entro il 31 marzo 2019; il contributo sarà concesso a presentazione della necessaria documentazione.

“La Provincia di Lecco – commenta il presidente Claudio Usuelli – conferma il costante impegno al fianco dei Comuni in materia di trasporti e mobilità sostenibile, per assicurare una positiva risposta, anche in termini di sicurezza, per l’utenza pendolare. Anche in tema di decoro urbano è utile migliorare la fruizione e l’accessibilità di alcune fermate del trasporto pubblico locale, quale concreta azione per incentivare l’uso del mezzo pubblico e collettivo”.

“Il bando promosso dalla Provincia di Lecco – sottolinea il Consigliere provinciale delegato ai Trasporti e Mobilità Giuseppe Scaccabarozzi – ha incentivato i Comuni a investire per migliorare la fruibilità delle fermate del trasporto pubblico locale. Sarà ora possibile riqualificare alcune fermate con idonei interventi che comprendono anche la posa e la sistemazione delle pensiline. Si tratta di un aiuto che, seppur modesto, è a favore dell’utenza che quotidianamente utilizza il trasporto pubblico locale”.