BELLANO – Finisce l’emergenza: dalle 17 di oggi, lunedì, riapre la provinciale 72 tra Bellano e Varenna, dopo i lavori disgaggio del materiale instabile sulla parte rocciosa e il posizionamento di newjersey e reti protettive dal lato a monte della strada per garantire il transito in sicurezza dei veicoli.

L’intervento, che nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti con la poca clemenza del meteo, si è compiuto nel corso del fine settimana e lunedì, dopo l’ultimo sopralluogo, la Provincia ha dato il via libera alla riapertura della strada.

Una riapertura parziale: “La provinciale torna transitabile a senso alternato – spiega il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi – Sono stati eseguiti i primi importanti lavori per la messa in sicurezza del versante instabile. Ora si attende il reperimento dei fondi necessari per poi completare i lavori e riaprire in ambedue i sensi di marcia l’arteria viabilistica così strategica per il territorio”.