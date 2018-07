CASATENOVO – Prima conviviale, martedì 17 luglio, del nuovo anno rotariano durante la quale il neo presidente del Rotary Club Colli Briantei Dario Colombo ha annunciato le prossime progettualità in calendario.

“Gli obiettivi fissati per l’anno coinvolgono attività integrate per il territorio. Tra le prime azioni si vede il restauro finale della Chiesa di S. Giustina di Casatenovo che, con il prezioso aiuto della Fondazione Cariplo e della Pro Loco, tornerà entro il prossimo anno al suo antico splendore. Il secondo punto riguarda un lontano progetto ideato da Franco Brini e Valentino Scaccabarozzi che si intende riprendere e sviluppare: Brianza For Food – ha affermato il Presidente Dario Colombo -. Non mancheranno le azioni internazionali che si concretizzeranno in sinergia con il Rotary Club Bourg en Bresse e il Mechelen”. In settembre, il club sarà co-organizzatore delle Giornate d’Orientamento per gli istituti superiori territoriali con il Rotary Club di Merate Brianza.

Dario Colombo, proprietario e amministratore della Gioielleria Colombo di Casatenovo, è da anni conosciuto sul territorio per la sua attività di filantropo, quale persona dedita alle attività sociali.