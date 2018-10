LECCO – “Continuiamo a scrivere. Decade di canti per cori curiosi” è una raccolta di dieci nuove opere musicali per coro maschile. Ogni canto è stato volutamente illustrato dall’artista Marzia Galbusera, docente del liceo artistico “Medardo Rosso” di Lecco, che in sede di presentazione del libro, allestirà la mostra dei lavori grafico pittorici.

Motivo della pubblicazione, pensata dai Maestri Giuseppe Scaioli e Michele Casadio, è lo sviluppo di un nuovo stile di scrittura musicale da proporre, attraverso queste opere, a tutti i cori maschili presenti sul nostro territorio provinciale (e non solo, essendo una pubblicazione con distribuzione internazionale) che, come ben si sa, rappresentano il fiore all’occhiello della musica popolare di tutta la nostra area geografica.

Durante la presentazione del libro, in programma venerdì 26 ottobre ore 20.45 nell’aula magna del Politecnico di Lecco (via Previati, Lecco), saranno coinvolti il Coro Grigna dell’Ana di Lecco, fondato e diretto per più di 50 anni dal Maestro Scaioli, appunto, i Vous de la Valgranda di Ballabio, in quanto coro che ha proposto di cominciare questa avventura editoriale e infine il Coro Valsassina di Cremeno che è stato il primo ad avvicinarsi didatticamente a questi dieci canti.

Per la serata verranno invitati direttori di coro, coristi ed amici della musica territoriale affinché possano venire a conoscenza di questo lavoro atto non solo ad incrementare il repertorio proprio dei cori ma anche solo per “incuriosire” e riflettere su nuovi modi di arrivare al pubblico “futuro” col canto maschile. Non da ultimo va sottolineata la chiara ispirazione alpina che ha portato alla composizione di alcuni di questi canti in particolare, per non tralasciare la vita degli Alpini di oggi e i luoghi che abbiamo vicini e che ne rappresentano la memoria.

Tutto il resto sarà da scoprire durante la presentazione del volume moderata da Riccardo Invernizzi, attuale direttore del Coro Grigna e approfondita dal M° Antonio Scaioli che analizzerà la parte tecnica e compositiva dei canti. Presenzierà la presidente di Usci Lombardia, Daniela Nason e i rappresentanti di Univerlecco, associazione grazie alla quale è stato possibile organizzare la serata di presentazione.