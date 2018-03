CALOLZIOCORTE – E’ arrabbiata Cristina Valsecchi: “Ho girato al comandante della Polizia Locale una segnalazione avuta dai cittadini e, dopo una settimana, non è stato ancora fatto un sopralluogo”.

Il problema riguarda il cantiere dell’ex albergo Italia: “La struttura di ponteggi che è stata montana non ha nessuna rete di protezione perciò mi è stato segnalato che ‘piovono’ calcinacci sui passanti creando situazioni di pericolo. Martedì scorso (20 marzo, ndr) ho parlato con il comandante della Polizia Locale chiedendo che venisse fatto un sopralluogo per verificare la cosa ma, a oggi, mi risulta non sia stato fatto nulla”.

La consigliera in forza alla Lega, avvisata da alcuni cittadini, ha girato la segnalazione con tanto di materiale fotografico: “Non si può ignorare una segnalazione, non è un comportamento corretto”.

L’assessore alla Polizia Locale Sonia Mazzoleni ha garantito che si sarebbe interessata della cosa: “Domani (oggi, ndr) rientrerà il comandante e chiederò delucidazioni. Se non c’è stato nessun sopralluogo, ma io mi auguro che sia stato fatto, provvederemo, tanto più che si tratta di un cantiere ‘rovente’ “.

I riflettori sull’ex albergo Italia si erano accesi alcune settimane fa quando si vociferava che la sistemazione dei locali sarebbe avvenuta in funzione dell’accoglienza di un gruppo di una cinquantina di migranti, ipotesi poi smentita da comune e Prefettura. Questo non aveva impedito ai cittadini di dar vita a una manifestazione per esprimere il loro dissenso contro una possibile accoglienza (vedi articolo).