DERVIO – Si è rintanato in un pertugio dopo aver girovagato, spaventato, per il paese. Pomeriggio movimentato a Dervio per un capriolo, si tratterebbe di una femmina, che intorno alle 14 di oggi (venerdì 30 novembre) ha perso la strada dei boschi.

Spaventato e disorientato si è rintanato vicino ad alcune abitazione destando la curiosità di molti derviesi che hanno subito avvisato i Vigili del Fuoco di Bellano. I pompieri si sono immediatamente recati sul posto in attesa dell’arrivo della Polizia Provinciale che si occupa delle emergenze di tipo faunistico.