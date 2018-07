DERVIO – Dopo l’edizione tedesca di Scharbeutz del 2017, il campionato mondiale Dart torna in Italia, dopo 6 anni dall’ultima volta a Punta Ala, in Toscana, nel 2012, ora farà tappa a Dervio dal 21 al 27 luglio. L’evento è organizzato dal Centro Vela di Dervio, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e le associazioni della classe velica Dart ed il supporto logistico del Comune.

Il catamarano Dart, nato negli anni ‘70, ha esordito in Italia proprio al Centro Vela Dervio, che per molti anni è stato un importante punto di riferimento per la classe in Italia, dove molti equipaggi si sono imposti a livello nazionale ed internazionale, contribuendo alla grossa diffusione e popolarità che il catamarano ha tuttora nel mondo.

Tutto il podio dei mondiali 2017 sarà presente a Dervio: l’equipaggio britannico campione del mondo in carica formato da Dave e Louise Roberts, i tedeschi medaglia d’argento Jorg e Arne Gosche e i francesi medaglia di bronzo Hervè La Maux e Joanna Trafford.

Qualche giorno fa erano già 99 le barche iscritte, provenienti da 11 diverse nazioni, per un totale di 200 atleti, a cui si devono aggiungere tecnici, giudici e accompagnatori per un flusso giornaliero di oltre 300 persone nella settimana delle regate.

“Notevole sarà l’impatto sul territorio a livello turistico ed economico, in quanto numerosi concorrenti trascorreranno a Dervio anche un periodo di vacanza prima o dopo l’evento, ospiti delle strutture ricettive derviesi, e non, che già da tempo sono state prese d’assalto per l’evento” spiega il sindaco Davide Vassena.

I campionati vengono organizzati con la collaborazione di decine di volontari, il supporto di un pool di sponsor locali e nazionali ed il sostegno istituzionale di Regione e Provincia.

“Anche in questo caso – prosegue il primo cittadino – il Comune di Dervio collabora da mesi con gli organizzatori con il proprio apporto logistico nel mettere a disposizione ed attrezzare un’area che è stata giudicata già da molti partecipanti, tecnici ed addetti ai lavori come ideale per l’organizzazione di eventi di questa importanza, che sono molto ambiti da tanti altri territori per l’indotto turistico che muovono le centinaia di atleti ed accompagnatori che frequenteranno Dervio prima, durante e dopo i campionati. Il lavoro avviato da alcuni anni per la creazione di un catalogo complessivo della ricettività turistica locale permetterà di offrire ospitalità alle centinaia di persone (atleti, tecnici, giudici e familiari) presenti, con una ricaduta non indifferente in termini economici sul territorio che dovrebbe far comprendere una volta per tutte come Dervio abbia la possibilità di consolidare la propria vocazione verso lo sport della vela anche con un occhio rivolto alla propria economia, attraverso il turismo e uno sviluppo sostenibile del territorio”.

La cerimonia di apertura si terrà il 21 luglio alle 17.30 con una sfilata che muoverà dal municipio fino al parco Boldona, dove ogni sera ci saranno eventi sociali per intrattenere atleti ed ospiti dei campionati fino alla cerimonia di premiazione del 27 luglio alle 18 circa.

Il Comune ha messo a disposizione alcuni parcheggi per ospitare veicoli e carrelli provenienti da tutto il mondo, e gran parte delle aree verdi del lungolago dove le barche verranno preparate prima di entrare in gara. Per tale motivo la circolazione viabilistica sul lungolago potrebbe risultare difficoltosa in alcuni momenti della giornata, “ma è un piccolo sacrificio – rassicura Vassena – che compensa lo spettacolo che verrà offerto sul lago e la ricaduta economica e di immagine per il paese generata da questo evento. Con il passare degli anni infatti Dervio si conferma sempre più una delle capitali della vela, con un susseguirsi di iniziative che assumono un’importanza sportiva sempre maggiore a livello nazionale e internazionale, e che incidono in modo sempre più importante anche nell’economia stessa del paese”.