DERVIO – La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite

. L’assemblea dell’ONU ha scelto il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica in quel giorno. In Italia, però, la Giornata si celebra solo dal 2005. In tutto il mondo il 25 novembre è celebrato con l’arancione, tanto che si parla anche di Orange Day.

UN Women, l’Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere, lo ha scelto come simbolo di un futuro in cui le donne si saranno liberate della violenza degli uomini.

Per questo motivo da qualche giorno sulla facciata della biblioteca di Dervio compare la scritta “STOP” realizzata con fiocchi arancioni per sensibilizzare la popolazione su un tema purtroppo sempre più attuale.