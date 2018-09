DERVIO – Sono iniziati questa settimana i lavori per la realizzazione di un tratto di fognatura a Dervio lungo via delle Vigne e un tratto di via Matteotti.

L’intervento, che permetterà di collegare oltre una ventina di immobili che ancora non erano mai stati allacciati alla rete fognaria pubblica, durerà circa 4 mesi e vedrà la realizzazione di un tratto di oltre 500 metri di nuove tubazioni e delle relative tombinature, per un importo totale di 233 mila euro, soggetto al ribasso d’asta, completamente finanziato da Lario Reti Holding.

I lavori sono già iniziati nel tratto pedonale di via delle Vigne, e si sposteranno poi lungo via Matteotti, attraversando la strada provinciale per scendere poi sull’altro tratto carrabile di via Delle Vigne che conduce verso il lago, di più recente urbanizzazione. I lavori sono stati aggiudicati all’impresa EdilScavi Serioli di Costa Volpino (BG).

“Anche questo intervento – ha commentato il sindaco di Dervio Davide Vassena – rafforza l’’intensa collaborazione tra il Comune di Dervio e Lario Reti Holding, che in questi ultimi mesi sta portando progressivamente al miglioramento delle reti del servizio idrico integrato sul territorio comunale. Solo poche settimane fa – ha ricordato – ha preso il via una nuova fondamentale opera per la realizzazione di un lungo tratto di acquedotto e fognatura nella parte alta del paese, a partire dalla zona poco sotto Castello fino al confine con Vestreno, dove si stanno realizzando oltre 3 km di nuovo acquedotto e oltre 2 km di nuova fognatura”.

“L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per questa ulteriore opera pubblica per definire la quale ha collaborato con grande impegno con Lario Reti Holding e che, senza gravare sulle casse comunali, permette di migliorare i servizi a disposizione della popolazione consentendo di ottenere così una copertura fognaria che si avvicina alla quasi totalità degli immobili presenti sul territorio comunale” ha concluso il sindaco.