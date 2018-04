DERVIO – In questi giorni, e nelle prossime settimane, l’Amministrazione Comunale di Dervio sta avviando una lunga serie di piccoli e grandi interventi che vanno a risolvere alcune problematiche annose, o più recenti, presenti sul territorio comunale. E’ lo stesso municipio a darne l’annuncio.

E’ stato appena terminato l’intervento di riqualificazione dello spazio verde intorno alle Poste, dove è stato rifatto l’impianto di illuminazione e dove sono state sistemate le essenze presenti.

In via Greppi viene rifatto in questi giorni il tratto di marciapiede attiguo alla scuola elementare, mentre la prossima settimana partiranno i lavori di porfidatura di via XXV Aprile, la traversa che collega via Greppi a via Martiri e che attualmente presenta un fondo in asfalto dissestato. “Con questo intervento – spiegano dall’amministrazione comunale – si continua la politica di riqualificazione con il porfido delle caratteristiche stradine pedonali del centro paese”.

“Una volta terminati questi lavori, che si aggiungono alla posa del porfido, già effettuata, in via Mazzini, un’altra traversa di via Greppi, e alla rettifica del tratto di marciapiede all’incrocio con via Martiri – proseguono dal Comune – via Greppi verrà completamente riasfaltata chiudendo così tutti i lavori che l’hanno interessata in questi mesi per acquedotto, fognatura, gas e riqualificazione del calibro stradale”.

Inoltre, a partire dal mese di maggio, appena le condizioni meteo saranno più stabili, si procederà all’asfaltatura di alcuni tratti di strade e stradine comunali tra quelli che maggiormente necessitano di sistemazione, seguito da un intervento di rifacimento della segnaletica orizzontale.

“Nella zona dell’incrocio semaforico – spiegano dal Comune – verrà riempita la scarpata che in passato aveva causato qualche problema alle auto in manovra, con alcuni ‘scivolamenti’ dentro la scarpata. Dall’altra parte della strada, lungo il marciapiede davanti alla farmacia, verranno messi a dimora nei prossimi giorni dei tigli adulti al posto di quelli morti e tagliati qualche tempo fa.L’impresa che eseguirà i lavori effettuerà anche alcuni interventi di potatura di grandi alberi un po’ su tutto il territorio comunale”.

Verranno terminati i lavori di recupero dell’area verde tra Dervio e Corenno lungo la SP72, in un’area situata prima della centrale ENEL e fino ad ora in uno stato di degrado. Nella frazione di Corenno sono in corso i lavori per ricostruire un tratto di diversi metri del muro a secco che sostiene il sentiero che porta alle trincee della linea Cadorna. Verrà sostituito anche il tratto di acquedotto proveniente dalle sorgenti, la cui rottura ha causato il crollo del muro

Sono iniziati anche i lavori per rettificare il tratto di Sentiero del Viandante in prossimità del borgo, che attualmente obbliga i pedoni a scendere pericolosamente sulla strada provinciale per oltrepassare un parapetto e una scalinata in muratura prima di risalire di nuovo sul sentiero. “In questo caso – spiega l’amministrazione comunale – verrà rimosso l’ostacolo raccordando a monte della strada provinciale i due tratti di sentiero esistenti, e aumentando così la sicurezza dei pedoni”.

La pista agrosilvopastorale che da Camaggiore scende fino a Pratolongo verrà presto sistemata, “non appena le condizioni meteo lo permetteranno. Recentemente è infatti stato realizzato il nuovo tratto che dalla casera dell’alpe di Pratolongo porta alle sottostanti cascine, ora si andrà ad intervenire sul primo tratto. I lavori, sui tratti più ammalorati del tracciato, consisteranno nella ricalibratura del fondo stradale, la sagomatura a dorso di mulo, la realizzazione di fossi di drenaggio e la posa di canalette per il deflusso dell’acqua”.

Per quanto riguarda il miglioramento dell’acquedotto antincendio montano, “a seguito di un’analisi sull’impianto sono state rilevate alcune criticità che si intende in parte risolvere e in parte monitorare per poter poi ulteriormente intervenire su dati certi. E’ previsto il monitoraggio della portata della fonte e l’impermeabilizzazione della vasca in calcestruzzo ubicata poco sopra l’alpeggio di Pratolongo, per ridurre le perdite”.

A cura della Provincia c’è l’intervento di allargamento tratto della SP67 sopra Castello, già appaltato e di imminente realizzazione, permetterà l’allargamento della carreggiata in un tratto di via Valvarrone caratterizzato da alcune curve a monte dell’abitato di Castello, che attualmente presenta una larghezza limitata.

A cura di Lario Reti Holding è invece l’intervento alla fognatura e acquedotto, “in ampliamento di un vecchio progetto comunale, è già stato appaltato e prevede la realizzazione di nuove reti di acquedotto e fognatura dalle ultime case di Vestreno fino a valle dell’abitato di Castello, dove si congiungeranno alle reti esistenti, risolvendo gli annosi problemi di allacciamento alla fognatura e di carenza di pressione dell’acquedotto per le abitazioni di questa zona del paese” spiegano dal Comune. L’intervento inizierà fra alcune settimane e durerà alcuni mesi, e per dimensioni e complessità sarà certamente l’opera più importante che verrà realizzata quest’anno sul territorio comunale.

“L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per l’avvio di tutti questi lavori che risolvono piccoli e grandi problemi del territorio, per i quali si è molto impegnata nelle fasi di progettazione, di ricerca delle risorse necessarie (complessivamente oltre un milione di euro) e di coordinamento con gli altri enti interessati. Salutiamo inoltre con piacere l’avvio in questi giorni anche dei lavori di consolidamento della SP72 a Corenno, di competenza della Provincia, con la quale c’è stata un’ampia collaborazione per la risoluzione anche di questo problema, ed i lavori in corso da parte delle Ferrovie per il consolidamento dei numerosi viadotti ferroviari presenti sul territorio comunale”.