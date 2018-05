DERVIO – Cambia volto il paese di Dervio: i tanti interventi che hanno preso il via in queste settimane si stanno concludendo, tra queste la manutenzione del viale alberato della provinciale che attraversa il paese: dopo aver ripulito ciò che rimaneva dei tigli abbattuti in precedenza, e dopo la piantumazione di nuovi alberi, la manutenzione del verde è stata completata con la pulitura delle foglie sul selciato e la sfoltitura delle fronde che limitavano la vista agli automobilisti in transito.

Nella zona del lago è invece terminata l’installazione dei nuovi arredi che hanno sostituito i ‘vecchi’ tavolini e sedie che ormai vetusti e danneggiati.

Tutto questo mentre a Corenno sono finalmente partiti nei giorni scorsi i lavori per la sistemazione della SP72, ad opera della Provincia di Lecco, che dovranno consolidare la sponda stradale, rinforzandone il muro di sostegno. Dureranno 150 giorni e in questo periodo permarrà il senso unico alternato.

Nel frattempo, varcato il confine con Dorio, sono a buon punto i lavori di taglio piante in località Garavina,

Sempre sulla provinciale, però, ci segnalano delle criticità nel tratto tra Dervio e Dorio, dove le condizioni dell’asfalto non sono ottimali e possibile pericolo per i ciclisti e i motociclisti in transito.