DERVIO – E’ in distribuzione presso gli uffici comunali e la biblioteca il calendario 2019 dedicato a Dervio. Nel rispetto di una tradizione che si rinnova per la diciottesima volta, l’Amministrazione Comunale, grazie al prezioso lavoro dell’Assessorato alla Cultura e della relativa Consulta, ha realizzato un nuovo calendario.

“Anche l’edizione 2019 valorizza la bellezza dei luoghi in cui abbiamo la fortuna di vivere, mettendo in evidenza quest’anno non solo il lago ma anche l’entroterra di colline e montagne che caratterizza il paese, con bellissimi ritratti fotografici che rappresentano tutte le stagioni e che sono stati realizzati da alcuni Derviesi che hanno prontamente raccolto l’invito ad inviarci i loro artistici scatti – spiega il sindaco Davide Vassena – Le immagini del nostro territorio sono impreziosite da piccole perle di poesia che le rendono ulteriormente suggestive. Ogni mese viene poi approfondita anche la conoscenza di alcune essenze arboree diffuse anche dalle nostre parti, per conoscerne gli utilizzi tradizionali ed alcune curiosità”.

Il calendario, realizzato in grande formato e stampato completamente a colori, è disponibile in oltre 1500 copie anche grazie alla generosità di alcuni sponsor che ne hanno coperto quasi interamente i costi di stampa.

All’interno sono presenti numeri telefonici, orari ed informazioni relative a tanti servizi pubblici, ed un’utile guida alla raccolta differenziata da consultare per ogni necessità, compresa la puntuale indicazione settimanale delle raccolte di plastica e carta. Invitiamo tutte le famiglie a ritirarne una copia: con tanti auguri di buon anno a tutti!