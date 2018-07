DERVIO – Si è aperta con una grande sfilata, colorata dalle bandiere delle nazioni dei partecipanti a questo evento sportivo mondiale che Dervio ospiterà fino al 27 luglio: è il Campionato di DART che fa tappa sul Lario, tornando in Italia a sei anni dell’appuntamento di Punta Ala che si era svolto nel 2012 in Toscana.

Sabato pomeriggio l’allegra parata, dal municipio, ha raggiunto il parco di Boldona per la cerimonia ufficiale di inaugurazione alla presenza degli organizzatori, del sindaco Davide Vassena e dei rappresentanti del Centro Vela Dervio, fautore dell’evento nato dalla collaborazione con la Federazione Italiana Vela e le associazioni della classe velica Dart ed il supporto logistico del Comune.

Sono un centinaio le imbarcazioni e 200 gli atleti che parteciperanno alla gare, per 11 Paesi del mondo coinvolti.

L’imbarcazione utilizzata è il catamarano Dart, nato negli anni ‘70, ha esordito in Italia proprio al Centro Vela Dervio, che per molti anni è stato un importante punto di riferimento per la classe in Italia, dove molti equipaggi si sono imposti a livello nazionale ed internazionale, contribuendo alla grossa diffusione e popolarità che il catamarano ha tuttora nel mondo.

Tutto il podio dei mondiali 2017 sarà presente a Dervio: l’equipaggio britannico campione del mondo in carica formato da Dave e Louise Roberts, i tedeschi medaglia d’argento Jorg e Arne Gosche e i francesi medaglia di bronzo Hervè La Maux e Joanna Trafford. (Fotoservizio: Silvio Sandonini)