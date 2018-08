LECCO – Regione Lombardia, in collaborazione con l’Autodromo di Monza, ha lanciato l’iniziativa “Diplomati in pista”, un’opportunità rivolta agli studenti che hanno recentemente sostenuto l’esame di maturità e si sono diplomati presso un istituto scolastico lombardo. A loro disposizione 600 biglietti del valore di 50 euro cadauno, validi per assistere alle prove del Gran Premio di Monza 2018, che si terranno venerdì 31 agosto a partire dalle 7 del mattino.

Ogni diplomato ha diritto a 2 biglietti, uno per sé e uno per un accompagnatore, che verranno assegnati prioritariamente sulla base del voto di diploma e, a parità di voto, secondo l’ordine di arrivo della richiesta.

Per richiedere il biglietto è necessario essersi diplomati nel 2018 presso un istituto lombardo, avere letto l’informativa relativa al trattamento dei dati consultabile nella sezione “circolari” del sito www.anci.lombardia.it e compilare in autocertificazione il form online sull’home page del sito www.regione.lombardia.it attivo fino alle ore 12.00 del 21 agosto; non verranno accolte le richieste pervenute oltre il termine.

I diplomati e gli accompagnatori che si saranno aggiudicati i biglietti riceveranno una mail con allegato il biglietto da stampare e presentare all’Autodromo di Monza il giorno delle prove, insieme a un documento di identità valido.