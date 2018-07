LECCO – L’enciclopedia libera del web Wikipedia in italiano ‘oscurata’ in segno di protesta contro la direttiva sul copyright che verrà votata dal Parlamento Europeo il prossimo 5 luglio.

Il comunicato appare a chiare lettere all’utente che si connette al sito: “Cara lettrice, caro lettore, il 5 luglio 2018 il Parlamento europeo in seduta plenaria deciderà se accelerare l’approvazione della direttiva sul copyright. Tale direttiva, se promulgata, limiterà significativamente la libertà di Internet”.

“Anziché aggiornare le leggi sul diritto d’autore in Europa per promuovere la partecipazione di tutti alla società dell’informazione – prosegue il comunicato – essa minaccia la libertà online e crea ostacoli all’accesso alla Rete imponendo nuove barriere, filtri e restrizioni” e ancora “per questi motivi, la comunità italiana di Wikipedia ha deciso di oscurare tutte le pagine dell’enciclopedia”.

La lettera si chiude con un appello: “Chiediamo a tutti i deputati del Parlamento europeo di respingere l’attuale testo della direttiva e di riaprire la discussione vagliando le tante proposte delle associazioni Wikimedia”.

Due sono gli articoli a preoccupare maggiormente la comunità italiana dell’Enciclopedia libera, che è pertanto passata all’azione ‘oscurando’ le pagine di Wikipedia: uno è l’articolo 11 della nuova direttiva, che prevede la Linktax, ossia l’obbligo per chi linka una notizia di munirsi di licenza preventiva. L’altro è l’articolo 13, contro la violazione dei diritti d’autore.