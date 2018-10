LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di solidarietà inviata dal Midu (Movimento Italiano Diritti Umani) Puglia in seguito allo spiacevole episodio che ha visto protagonista un giovane disabile lecchese mentre era in vacanza a Metaponto (Basilicata).

“Il Midu Puglia da 29 anni impegnato in attività sociali e sportive soprattutto per i disabili, (Movimento Italiano Diritti Umani) tramite il suo responsabile Salvatore Caputo, atleta disabile dalla nascita esprime solidarietà personale e del movimento al giovane disabile di Lecco, che trascorrendo le vacanze come ogni anno a Metaponto in basilicata, è stato multato perché non aveva pagato la sosta nelle strisce blu, visto che i parcheggi dei disabili erano occupati ma anche pochi per una marina, ha parcheggiato nelle strisce blu pensando di non dover pagare come in tante città d’Italia.

Purtroppo molti comuni vogliono fare cassa anche con i verbali dei disabili. Il comune si lava le mani perché è una azienda esterna con i propri dipendenti che controllano i parcheggi . Caputo racconta che è stato multato 2 volte dai Vigili di Porto Cesareo marina del Salento, perché aveva parcheggiato fuori dalle strisce blu non essendoci altri parcheggi, l’importante che non creavo ostacoli alla circolazione dei veicoli e persone, il Prefetto gli ha annullato i 2 verbali ricevuti.

Siamo nel 2018 e ancora si manca di comprensione, anche questi fatti fanno danno al turismo. Il Midu invita pertanto il giovane disabile a scrivere al Prefetto”.

Midu Puglia