LECCO – Disagi in vista per i pendolari nella giornata di venerdì 26 ottobre.

L’Unione Sindacale Italiana – unitamente alle Confederazioni di Base SI e SLAI Cobas – hanno indetto uno Sciopero Generale dei Settori

Pubblico e Privato, al quale hanno in seguito aderito anche le organizzazioni Sindacali CUB Trasporti e SGB, che interesserà il settore del Trasporto Ferroviario Regionale dalle ore 21 di giovedì 25 alle ore 21 di venerdì 26 ottobre e al quale potrebbe aderire sia il personale appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sia quello appartenente a Trenord.

Giovedì 25 ottobre viaggiano regolarmente i treni già in corsa o con partenza prevista prima delle ore 21 e che arrivano a destinazione entro le ore 22; venerdì 26 ottobre viaggiano i treni presenti nella lista dei servizi minimi garantiti e che rientrano nelle fasce orarie garantite 6.00-9.00/18.00-21.00.

Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Bellinzona”.

Sono previsti autobus no stop per l’eventuale sostituzione delle corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio.

Informazioni ulteriori e eventuali aggiornamenti, saranno disponibili nei giorni a venire visionando il sito www.trenord.it. Inoltre, attraverso l’App Trenord è possibile seguire in “real-time” la circolazione treni.