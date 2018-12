COLICO – “Stamattina ennesima giornata di passione sulla linea Milano – Tirano. RFI, a causa di prolungarsi di attività notturne di manutenzione, alle 7.08 ha annunciato la chiusura della tratta Lecco-Colico, quando ormai i pendolari erano sui treni e non avrebbero comunque potuto avere soluzioni alternative.

FdI chiede all’assessore Terzi e a Regione Lombardia di convocare RFI per approfondire e stigmatizzare l’accaduto. Un’attività manutentoria non è un accadimento imprevedibile ed un eventuale disguido avrebbe dovuto essere annunciato decisamente prima dell’orario di punta. Vien da chiedersi perché poi programmare questa attività a pochi giorni dalla chiusura di scuole ed aziende per le festività natalizie.

I pendolari, ancora una volta coinvolti dai disagi, ci hanno parlato inoltre di autobus sostitutivi sovraffollati. Riteniamo intollerabile che, se fosse accertato, un piano del genere, RFI e Trenord ,oltre a non fornire un servizio adeguato, abbiano intenzione di mettere a rischio la sicurezza dei viaggiatori con soluzioni alternative improvvisate.

Ancora una volta studenti, lavoratori ed aziende di Valtellina ed alto lago perdono ore di studio, lavoro e produttività senza ricevere alcun risarcimento.

Riteniamo sarebbe ora di instaurare un sistema per cui chi sbaglia paga”.

Marco Masetti

Fratelli d’Italia