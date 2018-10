LECCO – Si sono difesi bene i lombardi alla ottava edizione della Dolomiti Rescue Race, raduno internazionale tenutosi in Veneto dal 5 al 7 ottobre, l’unica manifestazione al mondo riservata alle squadre di soccorso alpino.

Partiti dalla località Praciadelan (Calalzo di Cadore), i nostri hanno dovuto affrontare diverse prove di resistenza. Il momento culminante è stato nella gara di corsa in montagna, con tratti attrezzati, discesa in corda doppia e montaggio finale della barella. Le squadre si sono affrontate su un percorso di 17 km e 1300 di dislivello positivo ai piedi dell’Antelao sotto una pioggia continua. I primi in classifica sono stati i ragazzi del soccorso alpino sloveno, al secondo i ragazzi di Paganella – Avisio (Mirko Benvenuti, Davide Sassuelli, Daniele Pigoni, Stefano Valentini).

Per il Cnsas Lombardo, ottimo settimo posto per la Lariana 1 (Alessandro Crippa, Andrea Gandolfi, Efer Miotti, Alberto Rusconi), bene anche la squadra Breno 1 (Marco Torri, Elia Carrara, Igor Gheza, Stefano Saviane), arrivata quattordicesima; la Breno 2 (Federico Bondiani, Daniele Gheza, Fabio Olivari, Giuseppe Pezzanatti) si è piazzata al trentesimo posto, appena prima della Lariana 2 (Luca Dell’Oro, Luca Beduzzi, Lorenzo Grigioni, Giacomo Perucchini), che ha preceduto di poco i conterranei della Lariana 3 (Pietro Bertera, Stefano Sepriano, Lisa Tizzoni, Camilla Cappelletti), al trentasettesimo posto. Fantastiche le ragazze della V Bresciana (Elisabetta Deleidi, Anna Matinazzoli, Federica Naldo, Anna Moreschetti) quarantesime su un totale di 56 squadre partite; cinquantunesimo posto per il Team Zeb Dongo (Christian Ferrario, Luca Beutikofer, Corrado Manfredi, Daniele Soldarelli).

In realtà hanno vinto tutti, anzi stravinto perché hanno dimostrato di sapersi divertire e concedere un momento di sana competizione oltre ai duri allenamenti e agli interventi, quelli sì assai faticosi, che ogni giorno devono affrontare.

“Grande l’emozione per il ricordo di Ezio e Charli, due dei nostri soccorritori della XIX Delegazione Lariana che hanno perso la vita pochi mesi fa in Grignetta. Due ragazzi che hanno sempre partecipato alla gara e per questo le loro magliette sono state indossate, quest’anno, da due nuovi volontari, che hanno preso il loro posto nella squadra Lariana1″.

