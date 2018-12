DOLZAGO – Tanti visitatori per un evento che è entrato nel cuore dei dolzaghesi e non solo: si tratta del mercatino di Natale che si è svolto domenica a Dolzago e giunto alla quarta edizione.

L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale di Dolzago con le associazioni, i commercianti del paese e gli hobbisti che hanno messo in mostra le loro creazioni artigianali. Tante le idee regalo in mostra sulle bancarelle, 32 complessivamente gli stand che hanno addobbato via Corsica con i loro colori.

All’appuntamento hanno partecipato anche diverse realtà del volontariato cittadino e ha visto l’esibizione nel pomeriggio degli alunni della scuola elementare. “C’è stata un’ottima affluenza, tantissima gente presente, è forse l’edizione migliore” ha commentato soddisfatto il sindaco Paolo Lanfranchi.