MANDELLO – E’ in programma una grande festa domenica 20 ottobre: Mandello accoglierà don Giuliano Zanotta, nuovo parroco della Comunità pastorale di Mandello San Lorenzo, Sacro Cuore, Olcio e Somana, e del suo vicario mons. Andrea Mombelli.

Il programma prevede che, alle 16.30, i due religiosi giungano in barca a Mandello e saranno accolti dai fedeli all’imbarcadero e da lì partirà il corteo che raggiungerà la chiesa di San Lorenzo per le prime celebrazioni alla presenza del vescovo di Como, Oscar Cantoni.

Il corteo religioso proseguirà poi fino alla piazza del Comune, per il saluto delle autorità, seguirà l’arrivo alla chiesa del Sacro Cuore per i riti conclusivi. Alla fine della santa messa, la comunità pastorale offrirà un rinfresco per tutti i presenti, alla palestra Sandro Pertini, messa a disposizione dal Comune.